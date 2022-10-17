В Череповце спасатели ловили сову в подъезде жилого дома

В Череповце в многоэтажке снова ловили сову. Обитательница леса залетела в подъезд жилого дома на улице Моченкова. Об инциденте, который произошел в пятницу, 14 октября, сообщили в городской спасательной службе. В итоге птица заплутала в трех соснах -не могла найти выход. Чтобы она не травмировалась, решили вызвать специалистов. На место выехали спасатели. Они выловили пернатую заблудшую душу и выпустили на волю в лесополосе. Ветпомощь птице не потребовалась.

Напомним, в начале октября череповецкие спасатели вызволили сокола из магазина на проспекте Победы.