В Череповце социологи опросят горожан

В Череповце опрашивают горожан. По заданию Росстата 112 человек на трех улицах с 17 по 23 октября ответят на вопросы интервьюеры. Они придут к жителям Советского проспекта, улиц Набережной и Ленинградской.

Вопросы будут касаться образования, работы и отдыха горожан, также череповчан спросят, пользуются ли они интернетом и какие используют сайты и гаджеты. Всего 111 вопросов: часть предназначена для студентов, другая часть — для работающих и отдельно пенсионеров, рассказала cherinfo начальник отдела госстатистики в Череповце Ольга Парфёнова.

Интервьюеры должны будут предоставить респондентам удостоверение Росстата. С собой у них будет планшет для заполнения анкеты.

Всего в Вологодской области социологи опросят 779 жителей.