Стало известно к какому году дорога от Вологды до Череповца станет четырехполосной

Вся трасса из Череповца в Вологду станет четырехполосной. Однако произойдет это лишь к 2027 году. На это потребуется около 30 миллиардов.

Это прозвучало на международном форуме «Дорога-2022» в Казани. Вологодский губернатор рассказал, что участок дороги А-114 длиной 119 километров между Вологдой и Череповцом является наиболее загруженной трассой в Вологодской области. Здесь проходит до 45 тысяч автомобилей в сутки, это очень опасная трасса - здесь высокая аварийность и самая высокая на Северо-Западе смертность. Поэтому дорогу в две полосы нужно срочно расширить до четырехполосной. "К 2024 году 75 километров этой трассы будет реконструировано и расширено, к 2027 году вся дорога будет в четырехполосном исполнении", — цитирует ТАСС губернатора Олега Кувшинникова.

Пока реконструированы первые 24 километра дороги. В этом году ведется реконструкция и расширение до четырех полос участка в 21 километр от поселка Лесково до поворота на Стризнево. Также, дорожники приступили к расширению участка в 30 километров от Шексны до аэропорта Череповца.

До 2025 года на реконструкцию направят больше 20 миллиардов. Завершается разработка проектно-сметной документации на оставшийся участок. Его должны сделать до 2027 года. Ориентировочно, затраты на него составят десять миллиардов.