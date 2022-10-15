В Череповце появились памятные доски в честь посещения города Иоанном Кронштадтским

В Череповце установили мемориальные доски в честь посещения города Иоанном Кронштадтским. Они появились на Воскресенском соборе и часовне святителя Николая на железнодорожном вокзале.

Отец Иоанн Кронштадтский, тогда еще – протоиерей Иоанн Сергиев, первый раз приехал 16 июля 1891 года, до 1908 года во время посещений Череповца он служил преимущественно в Воскресенском соборе. Часовня святителя Николая Чудотворца, устроенная на средства Леушинского монастыря, была освящена им 28 мая 1905 года.

Также мемориальная доска установлена на доме старосты Воскресенского собора – череповецкого купца Григория Крохина (улица Ленина, 39), где состоялась историческая встреча протоиерея Иоанна и игуменьи Таисии (Солоповой), устроительницы часовни на вокзале.

Иоанн Кронштадтский (1829-1909) уроженец Архангельской области. Как сообщает сайт Вологодской епархии, он не раз бывал на Вологодчине по пути на свою родину и обратно в Санкт-Петербург. Он служил и в вологодской церкви Казанской Иконы Божией Матери на Торгу, тесно общался со священником Вознесенской церкви отцом Александром Баданиным, также причисленным в ХХ веке к лику святых.