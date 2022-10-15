Вологжанин избил и похитил человека, связал и бросил на производственной базе

21 сентября 37-летний мужчина подъехал к его 34-летнему знакомому, когда тот находился на мосту через реку Юг в Кичменгского-Городецком районе. Там он избил и силой поместил его в багажник автомобиля. Затем перевёз его на территорию производственной базы, где он работал, связал руки и ноги, и бросил в одном из строений.

Как сообщает областное управление Следственного комитета РФ, похищенного обнаружил и освободил другой работник базы. Жертва обратилась в правоохранительные органы лишь в октябре, после чего преступника задержали и возбудили против него уголовное дело по части 1 статьи 126 УК РФ – «Похищение человека». Сейчас он находится в следственном изоляторе.