Вологда
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Вологда
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Вологда
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество15 октября 2022 15:06

Вологжанин избил и похитил человека, связал и бросил на производственной базе

Его будут судить
Иван Чухнин

21 сентября 37-летний мужчина подъехал к его 34-летнему знакомому, когда тот находился на мосту через реку Юг в Кичменгского-Городецком районе. Там он избил и силой поместил его в багажник автомобиля. Затем перевёз его на территорию производственной базы, где он работал, связал руки и ноги, и бросил в одном из строений.

Как сообщает областное управление Следственного комитета РФ, похищенного обнаружил и освободил другой работник базы. Жертва обратилась в правоохранительные органы лишь в октябре, после чего преступника задержали и возбудили против него уголовное дело по части 1 статьи 126 УК РФ – «Похищение человека». Сейчас он находится в следственном изоляторе.