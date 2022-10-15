Три ФАПа в Череповецком районе брошены подрядчиком не подключенными к коммуникациям

Лето закончено, но коммуникации к зданиям ФАПов так и не появились. В фельдшерско-акушерских пунктах в Ягнице, Андогском и Нелазском холодно. Контракты с фирмой расторгнуты, об инциденте рассказал в соцсетях глава района Роман Маслов. Он отметил, что представители компании в сентябре выходили на стройку на несколько дней, а потом пропадали. Модульные здания ФАПов появились в 3 населенных пунктах.

Срочно заключены договоры с другим подрядчиком. Необходимо закончить подключение к коммуникациям до прихода холодов. Новый подрядчик уже начал работы в Андогском ФАПе: подключает водоснабжение, водоотведение, благоустраивает территорию. На очереди Нелазское и Ягница,