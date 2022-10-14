Бывший руководитель вологодского Ростелекома вернулся из армии

Бывшего начальника вологодского «Ростелекома» Андрея Ганова, похоже, вернули домой. Но пока спорным призывником занялись врачи.

Напомним, в соцсетях о мобилизации бывшего топ-менеджера рассказала его жена. Получив повестку он явился в военкомат и через два часа его уже отправляли в Кострому. Жена же стала стучаться во все двери: они уверена, что мобилизация неправомерна. Ганову исполнилось 50 лет, он никогда не служил в армии и имеет заболевания, должен регулярно принимать лекарства.

На публичные заявления военный комиссариат Вологодской области ответил, что мужчину мобилизовали законно. Он окончил военную кафедру, прошел обучение по военно-учетной специальности, получил узкую и дефицитную специальность. На момент призыва никаких справок о болезнях он не предоставил. Поэтому было решено его призвать.

Как сообщил телеграм-канал "Впереди паровоза", за призывника вступился один из депутатов ГосДумы. И после звонка Андрей Ганов вернулся в Вологду, где проходит медкомиссию. Эту информацию мы проверить не можем.

Но супруга, Нина Ганова, не опровергая информацию, пишет в соцсетях, что пока еще ничего не разрешилось. И что она надеется на справедливость.