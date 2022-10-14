Цветочный сезон в Череповце официально закрыт

В Череповце закончился цветочный сезон, специалисты подсчитали убытки. Инвентаризация клумб показала, что не хватает 7 цветочных ящиков, которые пропали с ограждений. Не досчитались 4 цветочных дуг, но они пострадали в результате ДТП.

Конструкция «Дерево» лишилась чаши с рассадой, пропали 10 из 200 высаженных гортензий уже покинули клумбы.

Как заявил мэр Вадим Германов, цветочный сезон закончен. Всего полмиллиона цветов были высажены в городе, Сейчас высаживают тюльпаны, чтобы едва стает снег они начали радовать яркими красками.

Концепция украшения Череповца в следующем году еще в разработке.