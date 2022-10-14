Вологда
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Вологда
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Вологда
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество14 октября 2022 13:08

Цветочный сезон в Череповце официально закрыт

Иван Чухнин

В Череповце закончился цветочный сезон, специалисты подсчитали убытки. Инвентаризация клумб показала, что не хватает 7 цветочных ящиков, которые пропали с ограждений. Не досчитались 4 цветочных дуг, но они пострадали в результате ДТП.

Конструкция «Дерево» лишилась чаши с рассадой, пропали 10 из 200 высаженных гортензий уже покинули клумбы.

Как заявил мэр Вадим Германов, цветочный сезон закончен. Всего полмиллиона цветов были высажены в городе, Сейчас высаживают тюльпаны, чтобы едва стает снег они начали радовать яркими красками.

Концепция украшения Череповца в следующем году еще в разработке.