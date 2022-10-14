На пепелище в Харовске обнаружены погибшие мужчина и женщина

Как сообщает СУ СК России по Вологодской области, в Харовске следователи разбираются в обстоятельствах смерти при пожаре двух человек. Их тела которых обнаружены при ликвидации пожара в жилом доме.

По данным следствия, возгорание в 2-х квартирном доме на ул. Чкалова в Харовске произошло около 21 часа 13 октября 2022 года. В ходе тушения в одной из квартир, в которой проживали 46–летний мужчина и 53- летняя женщина, были обнаружены их тела. В ходе первоначальных процессуальных мероприятий установлено, что погибшие до пожара пребывали в квартире вдвоем, курили внутри помещения.

В ходе доследственной проверки назначен ряд судебных экспертиз, в том числе пожарно-техническая (для установления причины и очага пожара) и судебно-медицинские (для установления причины смерти). Рассматриваются различные версии произошедшего, в том числе неосторожного обращения при курении со стороны погибших.