Вологжанин полностью разорил дачу, которую строил с сожительницей

Под Вологдой мужчина разорил бывшее поместье, которое он строил.

Утром 18 октября 2021 года нетрезвый мужчина пришел на дачный участок в деревне Дудинское Майского сельского поселения. В хозяйственной постройке он взял бензопилу и канистру с бензином, распилил имевшуюся на участке беседку, которую когда-то построил сам, повредил теплицу из поликарбоната, а затем поджег дом. Почти через год ему был вынесен приговор.

В результате дачный дом стоимостью 488 000 рублей и находящееся в доме имущество на общую сумму 89 600 рублей были уничтожены огнем. Согласно заключению эксперта, стоимость ремонта теплицы составила 5 000 рублей, беседки - 31 000 рублей. Данная беседка была построена на личные денежные средства потерпевшей.

Действия подсудимого квалифицированы по ч.2 ст.167 УК РФ как умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога. Подсудимый вину не признал, пояснил, что умысла на поджог не имел. Выразил несогласие с выводами оценщиков, мотивируя тем, что может построить дом быстрее, качественнее и дешевле. Факт повреждения беседки и теплицы не оспаривал. Гражданский иск признал частично.

Вологодский районный суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде одного года шести месяцев лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Кроме того, с подсудимого в пользу потерпевшей взыскан причиненный преступлением ущерб в размере 613 600 рублей.