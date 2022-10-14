Спецпредставитель губернатора посетил учебный центр для мобилизованных вологжан в Костроме

Спецпредставитель губернатора Александр Ершов посетил учебную часть в Костроме, где проходят подготовку мобилизованные вологжане. Во время встречи с вологжанами обсуждались их бытовые условия и меры поддержки. Он встретился с землякам и рассказало получении кредитных каникул и денежных выплат. Перечисление денежных средств уже происходит.

Необходимые заявления ребята заполнили и передали для профильных ведомств и служб.

«Будем делать всё возможное для того, чтобы мобилизованные ребята из Вологодской области были обеспечены всеми видами довольствия, а также проконтролируем, чтобы их семьи получали компенсации и выплаты, которые им положены», - заверил Специальный представитель Губернатора Вологодской области по вопросам прохождения службы в условиях СВО Александр Ершов.

Напомним, в Кострому были переданы гуманитарные грузы: спальные мешки и коврики. Снаряжение доставили волонтеры молодежного центра «Содружество», сообщает пресс-служба Правительства Вологодской области.