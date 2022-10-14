Отъезд строителей Архангельского моста обрушил рынок аренды квартир в Череповце

В Череповце упал спрос на аренду квартир по довольно интересной причине: с них съехали строители моста. Об этом сообщает официальный сайт Череповца. По данным издания,

однокомнатную можно снять за 13 800 рублей в месяц, это на 6,2% дешевле, чем весной. За двухкомнатную просят 18 400 рублей, это на 2,4% меньше. Средняя цена за трехкомнатную — 23 400 рублей. Особенно упал спрос на квартиры с „бабушкиным“ ремонтом.

По цене найма жилья Череповец занял 50-ю строчку среди 100 городов в рейтинге федерального портала «Мир квартир».

"Раньше квартир, особенно однокомнатных, было не найти. Строители Архангельского моста уехали, освободилось много квартир. Когда начинали строить мост, был ажиотаж на двухкомнатные и трехкомнатные квартиры, чтобы всех строителей разместить. Сейчас больших строек в городе нет, приезжих мало", — рассказал cherinfo эксперт по недвижимости Сергей Севрюков.