В Заречье Вологды сгорели три автомобиля

В Вологде сгорели сразу три авто. Эксперты считают, что это поджог - умышленные действия по уничтожению или повреждению чужого имущества.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по г. Вологде, 14 октября в 2:24 поступило сообщение о возгорании на улице Судоремонтной, 2Б. Горели три авто: BMW 530, «Лада Гранта» и «РЕНО Лагуна».

«Сгорели горючие материалы в моторном отсеке автомобиля марки «BMW 530». Повреждены передний бампер, передние осветительные приборы, крыша, решетка радиатора, передние правое и левое крыло автомобиля марки «BMW 530». Горючие материалы салона автомобиля частично уничтожены огнем, местами оплавились. Остекление частично отсутствует. Повреждено лакокрасочное покрытие правой стороны, передние и задние фонари правой стороны оплавились, а также пластиковые элементы автомобиля марки «Лада Гранта». Повреждено частично лакокрасочное покрытие правой стороны автомобиля, а также оплавились пластиковые элементы правой стороны автомобиля марки «РЕНО Лагуна».

На место выезжали два наряда, девять человек личного состава.