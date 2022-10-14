Вологжане, многодетные отцы, получают отсрочку от мобилизации

Генеральный штаб ВС РФ принял решение, которое затронет многодетные семьи. Мужчинам, имеющих трех детей, предоставляется отсрочка от призыва в рамках частичной мобилизации, если дети не достигли 16-и летнего возраста. Таких вологжан немало.

Нововведение прокомментировал на своей странице в социальной сети уполномоченный по правам человека в Вологодской области Олег Димони:

«Очень важно. Не дожидаясь внесения изменений в федеральное законодательство, Генштаб РФ принял решение об отсрочке от призыва на военную службу по мобилизации тех мужчин, у которых трое детей до 16 лет. Эти вологжане должны вернуться домой. Как это сделать? Их родственникам необходимо прийти в военкомат, взяв с собой свидетельства о рождении детей. Военкомы предупреждены. Списки таких вологжан будут отправлены в военные учебные центры для их возвращения домой. Пожалуйста, сделайте это не откладывая».

Для получения отсрочки необходимо написать заявление и принести подтверждающие документы в военный комиссариат по месту жительства.