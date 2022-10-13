Мошенники взяли деньги за то, что родственника вологжанки, якобы, не мобилизуют

Сотрудники уголовного розыска узнали, что в Вологде мошенники намерены провести аферу по схеме «родственник попал в беду». В итоге правоохранители на месте преступления поймали с поличным 24-летнего молодого человека. Он под видом курьера забрал деньги у 67-летней пенсионерки, проживающей на улице Воркутинской.

В ходе допроса он рассказал, что нашел в интернете объявление о подработке. В его задачи входило ездить по указанным адресам и забирать у людей денежные средства, а затем переводить их на банковские счета, оставляя себе 10 процентов.

Как выяснилось, с пенсионерки взяли 120 тысяч рублей за то, что ее родственника, якобы, не мобилизуют.

Но в итоге злоумышленник был пойман на первом преступлении, возбуждено уголовное дело, молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы.