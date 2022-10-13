Что делать тем, кто получил повестку и имеет проблемы со здоровьем, рассказал начальник вологодского департамента здравоохранения

Мобилизованным, инфицированным ковидом, имеющим положительный тест на коронавирус, нельзя приходить в военкомат. Он должен быть дома на самоизоляции, о заболевании ему необходимо оповестить военкомат. После окончания лечения его ждут с повесткой на призывном пункте.

В других случаях, при необходимых медицинских вмешательствах, ему нужно явиться в военкомат и предоставить документы. Там расскажут, что делать дальше.

Алгоритм действий при заболеваниях в условиях получения повестки рассказал начальник областного департамента здравоохранения Алексей Плотников.

Напомним, что получить ответ на вопрос, касающийся частичной мобилизации в Вологодской области можно по горячей линии - 122.

Волонтеры центра "Мы вместе" в Череповце готовы оказать поддержку семьям мобилизованных, которые столкнулись с различными трудностями: 57-06-45 и 57-89-66.

Те, кто испытывает психологические проблемы, могут обратиться по телефону: 8(800) 201-88-68.

Все телефонные звонки по указанным номерам бесплатные.