Асфальт на улице Краснодонцев в Череповце будет находиться на гарантии четыре года

Качество нового асфальта проверили на улице Краснодонцев. Есть шансы, что он простоит не меньше четырех лет. Пробы покрытия брали в восьми местах на участке от Гоголя до Архангельской. Толщина асфальта там составила необходимые десять сантиметров. Теперь образцы направят в независимую лабораторию, где их проверят на прочность, водонасыщение и уплотнение.

Об этом сообщает официальный сайт Череповца.

Улица преобразилась - на участке от Гоголя до Архангельской заасфальтировали дорогу и заменили бордюры, вскоре отремонтируют въезды во двор и спуски. Протяженность участка — почти километр. Участок отремонтировали на сэкономленные деньги по проекту «Безопасные и качественные дороги».

На все работы подрядчик дает гарантию минимум четыре года. То есть все недостатки во время эксплуатации устранят за счет подрядчика. Кроме того, отремонтируют участок Краснодонцев от Олимпийской до Семёнковской. Там положат новый асфальт, построят тротуар и сделают освещение.

Сейчас в Череповце ремонтируют улицу Данилова, на следующей неделе подрядчик приступит к асфальтированию дороги.