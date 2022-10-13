Молодые предприятия Вологодчины получили поддержку под госгарантии

Вологодские предприниматели получили поддержку в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Общая сумма - около 2 млрд .рублей

Центр гарантийного обеспечения МСП выдает поручительства до 25 млн. рублей для получения заемных средств на развитие бизнеса. Уже 400 предпринимателей Вологодской области, сотрудничая с Центром, получили поручительства на сумму около 2 млрд. рублей.

Помощь начинающим бизнесменам необходима, так как им не всегда одобряют кредит.

На старте у бизнесмена не всегда достаточно имущества для залога. Поэтому и важна господдержка. "Если бизнес подходит под определенные критерии, можно получить кредит под поручительство Центра гарантийного обеспечения МСП, который покроет до 50% от суммы основного долга", - пояснили в центре.