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Общество13 октября 2022 16:31

Следователи принимают жалобы в круглосуточном режиме и без выходных

Открыта горячая линия не только для мобилизованных, но и родственников
Иван Чухнин

Следственный комитет принимает отныне жалобы мобилизованных в режиме круглосуточно и без выходных. Открыта специальная линия: 8 800 100-12-60. Звонок бесплатный. Обращаться за помощью и с жалобами могут не только сами мобилизованные, но и члены их семей.

Сотрудники горячей линии следственного комитета заверили, что будут оперативно реагировать на обращения и помогать в решении проблем. Это должно обеспечить мобилизованным всестороннюю правовую поддержку и защиту прав, пояснила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета по Вологодской области Татьяна Пестовская.