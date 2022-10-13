Следователи принимают жалобы в круглосуточном режиме и без выходных

Следственный комитет принимает отныне жалобы мобилизованных в режиме круглосуточно и без выходных. Открыта специальная линия: 8 800 100-12-60. Звонок бесплатный. Обращаться за помощью и с жалобами могут не только сами мобилизованные, но и члены их семей.

Сотрудники горячей линии следственного комитета заверили, что будут оперативно реагировать на обращения и помогать в решении проблем. Это должно обеспечить мобилизованным всестороннюю правовую поддержку и защиту прав, пояснила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета по Вологодской области Татьяна Пестовская.