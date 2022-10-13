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Общество13 октября 2022 9:22

Пропавшего жителя Белозерска обнаружили закопанным в грядку

Похоже, это сделал его отчим
Иван Чухнин

В Белозерске пропал 40-летний мужчина. В конце сентября в полицию обратилась его мать.

Сын проживал отдельно от нее, в какой-то день он перестал выходить на связь.

В результате поисков пропавшего 11 октября нашли в грядке - на приусадебном участке, в котором длительное время проживал его бывший отчим.

На трупе были обнаружены явные признаки насильственной смерти – множественные колото-резаные раны. Возбуждено уголовное дело. А пока следователи сообщают о причастности к причинению смертельных ран 56-летнего отчима.