Пропавшего жителя Белозерска обнаружили закопанным в грядку

В Белозерске пропал 40-летний мужчина. В конце сентября в полицию обратилась его мать.
Сын проживал отдельно от нее, в какой-то день он перестал выходить на связь.
В результате поисков пропавшего 11 октября нашли в грядке - на приусадебном участке, в котором длительное время проживал его бывший отчим.
На трупе были обнаружены явные признаки насильственной смерти – множественные колото-резаные раны. Возбуждено уголовное дело. А пока следователи сообщают о причастности к причинению смертельных ран 56-летнего отчима.