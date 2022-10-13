Молодой череповчанин угнал автомобиль дочери своей подруги

В Череповце мужчина пришел к женщине и украл машину ее дочери.

Та пошла в полицию. Череповчанка рассказала, что припарковала у дома автомобиль Лада Гранта, а после работы не обнаружила машину. Стоимость пропажи она оценила в 700 тысяч рублей. Кроме того, в машине хранились ноутбук, видеорегистратор и музыкальный центр с картой памяти, пропавшее имущество она оценила в 40 тысяч рублей.

Полицейские обнаружили машину в Зареченском районе города, а затем и установили личность вора. Им оказался ранее судимый череповчанин 1991 года рождения.

Мужчина рассказал полицейским, что еще в начале сентября находился в квартире потерпевшей, будучи приглашенным в гости ее матерью. Дочь в это время была на работе. После распития спиртных напитков череповчанин направился домой, забрав заодно ключи от машины, которые висели в прихожей.

Через месяц мужчина вспомнил про ключи, проследил, когда хозяйка машины уходит на работу и в ее отсутствие завел машину и угнал. Череповчанин признался, что хотел сдать машину на авторазборку, а вещи из машины продать. Но не успел.

В отношении 31-летнего мужчины следователями второго отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Ему грозит срок до шести лет.