На Вологодчине продолжится финансирование ремонта и строительства дорог

Финансирование строительства и ремонта дорог Вологодчины в ближайшие три года продолжится. Также будут выделены деньги на начало возведения Некрасовского моста в Вологде. Губернатор Олег Кувшинников пообещал это на мероприятии, посвященном Дню работников дорожного хозяйства.

«Мы выделим дополнительно пять миллиардов рублей на увеличение объемов строительства и ремонта дорог Вологодской области с 2023 по 2025 годы сверх утвержденных лимитов в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», – сказал Олег Кувшинников. – Кроме того, я принял решение за счет средств бюджета области приступить к строительству главного инфраструктурного проекта Вологды – Некрасовского моста с подходами для завершения формирования малого транспортного кольца в областной столице».

До конца года в рамках национального проекта будет отремонтировано 328 километров дорог Вологодчины. В целом на территории региона в 2022 году приведут в порядок более 700 километров автодорог федерального, регионального и местного значения, сообщает пресс-служба главы региона.