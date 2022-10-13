Череповецкая «Северсталь» проиграла "Динамо"- Москва

Череповецкая «Северсталь» в матче Регулярного чемпионата КХЛ проиграла московскому «Динамо». В середине третьего периода «Северстали» удалось открыть счёт - шайбу забросил Дмитрий Моисеев. Но со счетом 1:1 завершилось основное время матча и овертайма. А перед серией послематчевых буллитов тренерский штаб «Динамо» решился на замену вратаря, вместо Ильи Коновалова вышел Константин Волков. Череповчанам не удалось его пробить. А «бело-голубые» нанесли три точных броска по воротам «Северстали».

2:1 в пользу «Динамо». Следующий матч «Северсталь» проведет 13 октября с «Куньлунь Ред Стар».