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Общество13 октября 2022 8:15

Череповецкая «Северсталь» проиграла "Динамо"- Москва

"Бело-голубой" ватарь оказался непробиваем
Иван Чухнин

Череповецкая «Северсталь» в матче Регулярного чемпионата КХЛ проиграла московскому «Динамо». В середине третьего периода «Северстали» удалось открыть счёт - шайбу забросил Дмитрий Моисеев. Но со счетом 1:1 завершилось основное время матча и овертайма. А перед серией послематчевых буллитов тренерский штаб «Динамо» решился на замену вратаря, вместо Ильи Коновалова вышел Константин Волков. Череповчанам не удалось его пробить. А «бело-голубые» нанесли три точных броска по воротам «Северстали».

2:1 в пользу «Динамо». Следующий матч «Северсталь» проведет 13 октября с «Куньлунь Ред Стар».