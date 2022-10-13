В Вологде появится школа в Прилуках

Школьники из Прилук и окрестностей вынуждены ездить в школу за много километров на автобусах, порою опаздывая из-за железнодорожного переезда. Разговор о строительстве в микрорайоне школы идет давно. На днях мэр города Сергей Воропанов назвал сроки строительства - начальную школу на 150 мест в Прилуках начнут строить в 2023 году. Часть средств – 200 миллионов рублей – областная столица получила из федерального бюджета, остальные деньги – частные инвестиции. Город будет возвращать их в течение 10 лет. Такой опыт финансирования в нашем городе и регионе первый.

«Благодаря участию губернатора Олега Кувшинникова и корпорации ВЭБ.РФ подписали концессионное соглашение на строительство начальной школы на 150 мест в микрорайоне Прилуки. Наш проект был отобран Минпросвещения России по линии "демографической" субсидии, благодаря которой во многих регионах уже строятся школы», – прокомментировал Сергей Воропанов.

Начальная школа появится на улице Строителей. Она будет построена по типовому проекту Минстроя России. На участке площадью порядка 2 000 квадратных метров разместится двухэтажное здание из кирпича со скатной кровлей. Внутри будут спортивный и актовый залы, пищеблок и медицинский блок, просторные классы, современное оснащение. Возле школы установят спортивные сооружения и снаряды. Планируется, что школу построят к сентябрю 2024 года, сообщает пресс-служба администрации города.

Дети Прилук и окрестностей, это более 30 человек, ездят в школу №9. Часть классов там смогут отказаться от второй смены. "Не маловажным является и то, что детям не нужно будет тратить время на поездку в школу, опаздывая на уроки из-за переезда", – отметила директор школы № 9 Анна Королева.