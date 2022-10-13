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Происшествия13 октября 2022 7:13

В Вологде супермаркет "Макси" тушили шесть пожарных нарядов

Там горел мусор под сломанным эскалатором
Иван Чухнин

В Вологде произошел пожар в "Макси". Тушить огонь выехали шесть нарядов. Началась эвакуация.

Как сообщает МЧС, ЧП в супермаркете «Макси» на улице Горького произошло вчера, 12 октября, в третьем часу дня. Возгорание произошло внутри неэксплуатируемого, находящегося на ремонте, эскалатора. Там загорелся мусор, началось задымление. Эвакуированы 70 человек.

17 пожарных смогли быстро потушить пламя. «Предварительной причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении электрорезательных работ», — прокомментировали в ГУ МЧС.