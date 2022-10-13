На Вологодчину поставлено 14 пожарных автомобилей

Впервые за 30 лет в регионе произошло масштабное обновление парка пожарных автомобилей. Об этом сообщил губернатор области. Ключи от пожарных автоцистерн получили представителям подразделений противопожарной службы региона. Общая стоимость техники - свыше 167 млн.рублей.

"Для того чтобы качественно выполнять свою работу, пожарной службе нужна современная техника, современные дыхательные аппараты, приборы навигации. Концепция развития пожарной охраны, которую мы приняли 5 лет назад, предусматривает приобретение всего необходимого", - рассказал губернатор.

"При поддержке правительства в область поступит 17 автоцистерн тяжелого класса на базе автомобиля УРАЛ. 14 машин находятся здесь, еще три придут в течение двух недель. Автомобили будут отправлены в пожарные службы тех районов, где необходима замена устаревшего парка", — прокомментировал Олег Кувшинников.

В 2023 году на обновление автопарка планируется направить 100 млн. рублей.