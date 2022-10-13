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Общество13 октября 2022 6:54

В парках Череповца заработали пылесосы и генераторы

Иван Чухнин

В парках Череповца заработали пылесосы. Ими собирают листья. Технику закупили для Соляного сада, Комсомольского парка и парка 200-летия. Они пришли на смены традиционным метлам и граблям. Для автономной работы приобрели бензогенераторы. Об этом рассказал замдиректора культурно-досугового центра «Единение» Михаил Бермус.

Деньги на технику выделила компания «Северсталь»: металлурги выделили центру 280 тысяч рублей.

Еще на эти средства сделали ремонт в кассах «Комсомольца». В помещении обновили стены, почистили потолок, лепнину, заменили гардеробную тумбу и установили новые лампы.