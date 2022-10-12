Вологдастат озвучил средний размер пенсии

Стало известно - каков средний размер пенсии в Вологодской области. Средняя пенсия по старости составляет 20 270 рублей. Напомним, величина прожиточного минимума пенсионеров на 2022 год составляет 12 091 рубль.

Средний размер пенсии опубликовал Вологдастат.

Всего в регионе проживает около 300 тысяч человек, получающих пенсию. Среди них на 1 июня 287,8 тысяч пенсионеров старше трудоспособного возраста: более 206 тысяч - это женщины и 81,4 тысячи человек. В сельской местности проживает чуть больше 96 тысяч пенсионеров, то есть большинство живет в городах.