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Общество12 октября 2022 16:31

Вологдастат озвучил средний размер пенсии

Также стало известно и количество пенсионеров
Иван Чухнин

Стало известно - каков средний размер пенсии в Вологодской области. Средняя пенсия по старости составляет 20 270 рублей. Напомним, величина прожиточного минимума пенсионеров на 2022 год составляет 12 091 рубль.

Средний размер пенсии опубликовал Вологдастат.

Всего в регионе проживает около 300 тысяч человек, получающих пенсию. Среди них на 1 июня 287,8 тысяч пенсионеров старше трудоспособного возраста: более 206 тысяч - это женщины и 81,4 тысячи человек. В сельской местности проживает чуть больше 96 тысяч пенсионеров, то есть большинство живет в городах.