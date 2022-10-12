Из Череповца в Кострому отправится 1,5 тонны груза мобилизованным

В Череповце патриоты собирают материальную помощь мобилизованным землякам. Так, подготовлена к отправке партия - 1,5 тонны вещей для тех, кто проходит подготовку в Костромской области. Для воинов подготовлены переносные печи, инструменты, топоры и лопаты. Все это уложено в машину, которая отправится в Кострому. Деньги на помощь армии собрали активисты некоммерческой организации "Мамы Череповца рекомендуют".

Директор организации Ольга Воронова рассказала, что собрать средства удалось очень быстро - менее чем за неделю. Для этого был открыт отдельный счет. Вадим Германов рассказал, что держит связь с командованием части, где находятся череповчане. "Они одеты, обуты. Три раза в день организовано горячее питание. Но есть дополнительные потребности в вещах и предметах. Это первая партия. Надеюсь, поставки будут регулярными", — сказал мэр Череповца. Ранее в Калининград были отправлены утепленные спальные мешки и коврики. Там проходят боевую подготовку в учебном центре вологжане.