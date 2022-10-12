Мэр Вологды рассказал о льготах мобилизованным и добровольцам

В Вологде с 1 октября введены меры социальной поддержки для семей мобилизованных. Они распространяются и на семьи добровольцев. О принятом решении заявил в своем телеграм-канале мэр города Сергей Воропанов.

«Семьи, где мужчины в рамках частичной мобилизации отправились в зону специальной военной операции, конечно, сегодня нуждаются в особом внимании и помощи. Меры финансовой поддержки уже введены на федеральном и региональном уровнях: это и денежные выплаты, и кредитные каникулы. Но ряд дополнительных решений мы приняли и на уровне города Вологды. Семьи мобилизованных и добровольцев освобождаются от оплаты за посещение детского сада, а также от оплаты занятий в секциях и кружках в муниципальных учреждениях дополнительного образования. Школьники из таких семей будут обеспечены бесплатными проездными, а учащиеся с 5-го по 11-й класс будут бесплатно питаться в школах. Напомню, что ученики начальной школы по поручению Президента РФ уже получают горячее питание бесплатно. Также таким семьям дается право приоритетного зачисления ребенка в детский сад. На данный момент проблем с местами в детских садах в Вологде нет, их получают все желающие, но на всякий случай мы прописали и такую меру поддержки, если вдруг в ней возникнет необходимость. Все эти решения будут реализованы за счет средств городского бюджета», — сказал Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Чтобы воспользоваться указанными мерами поддержки, необходимо получить в военкомате справку, предоставить ее в учреждение, где нужно получить льготу: школу, детский сад, учреждение дополнительного образования, ПАТП-1.

Меры поддержки будут действовать на протяжении всего времени, пока мобилизованный член семьи выполняет задачи в рамках специальной военной операции.

Напомним, 100 тысяч единовременно и 10 ежемесячно получают все мобилизованные из областного бюджета.