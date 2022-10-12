Жителей и организации Вологды приглашают для участия в субботнике 15 октября

15 октября в Вологде пройдет общегородской субботник. К генеральной уборке могут присоединиться все желающие, в том числе организации и предприятия, школы и вузы, управляющие компании и ТОСы. Уже стало традицией, что субботник даст старт месячнику благоустройства.

«В рамках акции по благоустройству предстоит привести в порядок зеленые зоны города, водоохранные зоны рек Вологды и Золотухи, неразграниченные территории, участки, прилегающие к многоквартирным домам, предприятиям, организациям. Хочу подчеркнуть, что это территории, не входящие в контракты по уборке города, которыми занимаются специализированные организации. Мы не ставим задачу провести генеральную уборку за один день — в рамках общегородского субботника. Работа будет продолжаться в течение всей акции по благоустройству, то есть до 15 ноября. Всем необходимым инвентарём для уборки на общегородских территориях мы готовы обеспечить. Если уборка запланирована во дворах, с оборудованием помогут управляющие компании», — отметил и. о. начальника Департамента городского хозяйства Вологды Леонид Степанов.

Заявить о своем участии в субботнике можно по телефону Службы городского хозяйства 72-15-30.