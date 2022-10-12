Мэр Череповца перечислил льготы семьям мобилизованных

О льготах для семей мобилизованных в Череповце рассказал мэр города.

Семьи мобилизованных смогут бесплатно ездить на общественном транспорте, водить детей в детские сады и на секции, а школьников обеспечат бесплатными обедами. Все это будет оплачено из городского бюджета.

«Дополнительные меры поддержки сегодня обсудили совместно с мэром Череповца, заместителями по сферам и председателями постоянных комиссий городской Думы. Окончательное решение будет принято депутатами на ближайшем заседании, 25 октября», – прокомментировала глава Череповца Маргарита Гусева.

Есть предложение распространить меры поддержки и и на добровольцев, которые участвуют в специальной военной операции. .

Так, бесплатные проездные предлагается сделать для школьников, бесплатные обеды – для детей, обучающихся с 5 по 11 класс. Что касается отмены платы за детские сады, кружки и секции – здесь подразумеваются муниципальные учреждения.

«Мы не можем заставить частные образовательные организации отказаться от взимания платы за занятия, но надеемся, что и бизнес внесет свой посильный вклад в поддержку семей мобилизованных череповчан», – прокомментировал мэр Вадим Германов.

А областной бюджет уже начал мобилизованным выплачивать по 100 тысяч рублей единовременно и 10 тысяч рублей ежемесячно. За каждой семьей также закреплен представитель сферы социальной защиты населения, в решении бытовых вопросов вологжанам помогают волонтеры проекта «#МыВместе».