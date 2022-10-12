Череповецкие риэлторы рассказали, что цены на квартиры падают

Эксперты предполагают, что жилье в Череповце может подешеветь. Тенденция наметилась в Москве и других городах-миллионниках. Как сообщает «Голос Череповца», со ссылкой на опрошенных череповецких риелторов, по сравнению с августом этого года цены еше держатся. Сейчас стоимость квадратного метра жилья в новостройках составляет примерно 80 000 рублей. Что касается вторичного рынка, то среднюю стоимость вывести сложнее, так как цены значительно колеблются в зависимости от местоположения дома, года его постройки, состояния квартиры. По словам риэлтора Наталии Маркеловой, разброс цен на «вторичке» большой — от 50 000 до 100 000 рублей за квадратный метр. Однокомнатную квартиру в Индустриальном можно купить примерно за 2 миллиона рублей, на улице Бардина и поблизости от нее — за 1 миллион 600 тысяч рублей, в Заречье — за 2 миллиона 200 тысяч рублей. Вообще, если сравнивать ситуацию в начале августа с концом весны, то цены на недвижимость снизились примерно на 10%. Это связано с ростом процентов по ипотеке. Стоимость квадратного метра жилья в новостройках составляет примерно 80 000 рублей. Оказалось, нынешняя ситуация не позволяет части людей вкладываться в недвижимость. К тому же в ряде кредитных организаций стали более тщательно проверять клиента на его платежеспособность. Как рассказал "Голосу" другой череповецкий специалист в сфере недвижимости, в ближайшее время цены на недвижимость могут еще упасть.

Что касается аренды жилья, то условную однокомнатную квартиру можно снять примерно за 9 000 рублей. Весной арендная плата составляла около 12 000 рублей.