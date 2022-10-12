"Золотая маска" прибыла на Вологодчину

«Золотая Маска» продолжает региональную программу - она пройдет в 12 российских городах.

В Череповце в рамках фестиваля зрители смогут посмотреть знаменитые «Мертвые души». Первый показ в Камерном театре состоялся накануне, второй пройдет сегодня. В ролях – три актера театра «Поиск» из города Лесосибирска. Олег Ермолаев играет Чичикова, Максим Потапченко и Виктор Чариков — всех остальных персонажей.

А 22 и 23 октября во Дворце металлургов знаменитый столичный Малый театр представит спектакль «Женитьба».

А в ноябре спектакли «Золотой Маски» можно будет увидеть в Омске и Костроме, где состоятся гастроли независимых театральных коллективов. Завершится региональная программа Фестиваля в конце ноября в Санкт-Петербурге.