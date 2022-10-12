Реконструкция набережной в Череповце закончится 1 ноября

В Череповце обустраивают Соборную набережную. Отреставрируют и памятник Афанасию и Феодосию, который уже 30 лет является визитной карточкой Череповца. Ремонт набережной идет довольно продолжительное время. Реконструкция должна ее преобразить. Она должна закончиться 1 ноября. «Здесь появилась подпорная стенка, то есть, берег перестанет сползать в воду. Уже установлены красивые светильники, построена велодорожка, а тротуарная плитка пришла на смену разбитому асфальту», - рассказал мэр города Вадим Германов.