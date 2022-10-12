На Вологодчине открыто 600 вакансий медиков

В Вологодской области - дефицит медицинских работников. При этом количество вакансий за последнее время не уменьшилось, а выросло. По сравнению с октябрем спрос увеличился на 76%. Такие данные приводит платформа hh.ru.

Всего говорится о 600 вакансиях в регионе. В более чем половине случаев - требуются врачи, еще 12% составляют вакансии для медицинских сестер, около 3% - для фармацевтов-провизоров.

При этом работодатели не проявляют особой разборчивости: три четверти их готовы закрыть вакансию кандидатом без опыта работы. Стаж от года до 3 лет желателен для 21 процента вакансий. При этом средняя предлагаемая заработная плата в регионе составляет порядка 46,7 тысяч рублей, что несколько ниже, чем в среднем по стране.