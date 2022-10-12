На Вологодчине убыточных предприятий снало больше

В Вологодской области выросла доля убыточных предприятий. Цифры обнародовал Вологдастат. Как сообщает портал НьюсВо, опубликована статистика убыточных предприятий в регионе. Показатели были обнародованы за январь–июль 2022 года для организаций со средней численностью работников до 15 человек, не являющихся субъектами малого предпринимательства. Всего в Вологодской области оказалось 26,1% убыточных организаций. За аналогичный период прошлого года их было 20%.

Убыточных организаций по сравнению с январем-июлем 2021 стало больше в сфере обработки древесины и производства изделий из дерева — на 5%, производства мебели — на 50%, ремонта и монтажа машин и оборудования — на 25%, обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционирования воздуха — на 14,3%, водоснабжения; водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений — на 28,6%, строительства — на 7,1%, транспортировки и хранения — на 28%, деятельности в области информации и связи — на 33,3%.