В Череповце научились управлять светофорами и пробками на дорогах

В череповецком Центре муниципальных ресурсов и технологий разработали программу моделирования перекрестков. Специалисты уверены, что так можно решить проблему пробок. Ведь из центра можно удаленно управлять светофорами, а на компьютере смоделировать любую дорожную ситуацию.

«Мы можем экспериментировать с интеллектуальной транспортной системой, в виртуальном пространстве просчитывать, как работают алгоритмы, как переключаются фазы светофоров, какой эффект получаем от изменения настроек», — цитирует официальный сайт Череповца слова директор ЦМИРиТ Андрея Лужинского.

В этом году на улицах установили 60 детекторов дорожного движения. К марту 2023 года их подключат к одной системе. Всего в Череповце установлено 114 детекторов. К 2024 году на новых улицах, Южном шоссе и Северной объездной дороге установят еще 22 детектора.