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Общество11 октября 2022 12:42

В Череповце обнаружен крупный закладчик с партией наркотика

Ему грозит большой срок
Иван Чухнин

В Череповце задержан очередной закладчик и ему грозит гигантский срок. Он пойман с крупной партией наркотиков.

31-летнего мужчину полицейские остановили на проспекте Победы, а при досмотре у него были обнаружены 7 свертков с неизвестным веществом. Их он пытался распространить, устраивая "закладки". По тайникам полицейским удалось обнаружить 7 таких же свертков.

Оказалось, что в пакетиках - наркотик, общая масса изъятого вещества составила 5,8 граммов. По факту незаконного сбыта наркотиков в крупном размере было возбуждено уголовное дело. Мужчину заключили под стражу. Расследование дела продолжается. Наркосбытчику грозит до 20 лет лишения свободы, сообщает областное УМВД.