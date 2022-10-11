В Череповце обнаружен крупный закладчик с партией наркотика

В Череповце задержан очередной закладчик и ему грозит гигантский срок. Он пойман с крупной партией наркотиков.

31-летнего мужчину полицейские остановили на проспекте Победы, а при досмотре у него были обнаружены 7 свертков с неизвестным веществом. Их он пытался распространить, устраивая "закладки". По тайникам полицейским удалось обнаружить 7 таких же свертков.

Оказалось, что в пакетиках - наркотик, общая масса изъятого вещества составила 5,8 граммов. По факту незаконного сбыта наркотиков в крупном размере было возбуждено уголовное дело. Мужчину заключили под стражу. Расследование дела продолжается. Наркосбытчику грозит до 20 лет лишения свободы, сообщает областное УМВД.