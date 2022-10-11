Полиция поймала пьяного водителя с просроченными на пять лет правами

Пьяный водитель предъявил полиции просроченные на пять лет права. Инцидент случился вечером 10 октября на 389-м километре дороги Сергиев Посад — Череповец.

Полицейские проверили документы водителя ВАЗ-2106. За рулем находился 44-летний череповчанин с признаками опьянения. Он прошел медосвидетельствование, которое показало 0,687 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Как оказалось, водитель уже попадался пьяным за рулем.

Он не сдал на права и не заплатил штраф 30 тысяч рублей. Так что срок лишения был прерван. А в 2017 году у череповчанина закончился срок действия водительского удостоверения. Сейчас ему грозит штраф 30 тысяч рублей или административный арест до 15 суток, или обязательные работы до 200 часов.

Возможно, будет возбуждено уголовное дело за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения, сообщает ГИБДД Череповецкого района.