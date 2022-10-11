28-летний вологжанин убил бомжа, зашедшего в подъезд заночевать

Житель Вологды убил бездомного в подъезде одного из домов. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ. В смерти 41-летнего мужчины заподозрен и задержан его знакомый.

Сообщение о нахождении в подъезде одного из домов на пл. Бабушкина в г. Вологда тела мужчины поступило правоохранителям под утро 9 октября 2022 года. При осмотре места происшествия на голове погибшего были обнаружены явные признаки насильственной смерти.

Затем была установлена причастность к причинению травм 28-летнего знакомого потерпевшего.

По версии следствия, ночью 9 октября фигурант, распивавший спиртное в одной из квартир дома, вышел на лестничную клетку подъезда. Так он увидел мужчину без определенного места жительства. Бездомный хотел переночевать в подъезде. В ходе конфликта злоумышленник нанес знакомому множественные удары по голове, после чего вернулся в квартиру. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия, сообщает СУ СК.