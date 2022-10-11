В Шексне горит двухэтажный торговый центр "Рубин"

Стоп-кадр "Звезда" (п.Шексна) ВКонтакте

В Шексне горит торговый центр. Сообщение о пожаре поступило в 11:52 11 октября. О ликвидации и причинах пока не сообщается. Однако известно, что вызов поступил по адресу Шексна, улица Шоссейная, 5а. Возгорание произошло на втором этаже двухэтажного магазина смешанных товаров "Рубин" в отделе строительных материалов.

Площадь пожара составила 15 квадратных метров.

Как сообщает газета "Звезда", по неофициальной информации пожар в ТЦ "Рубин" произошел из-за короткого замыкания в выставленном на продажу светильнике. Он воспламенился, загоревший пластик стал капать на витрину с растворителями и красками, что привело к мгновенному возгоранию. На данный момент есть сообщения, что в некоторых местах часть наружных стен деформировалась.

Как комментирует Сергей Голдобин, начальник службы пожаротушения 2 отряда ФПС, удалось избежать человеческих жертв и большого материального ущерба. Пожару был присвоен высший номер.