В Вологодской области первые 1,5 тысячи мобилизованных получили региональные выплаты

Первые полторы тысяч мобилизованных вологжан получили выплаты от области. О начале перевода региональных выплат на оперативном совещании сообщил спецпредставитель губернатора по частичной мобилизации Александр Ершов. Всего на единовременную выплату в 100 тысяч рублей и ежемесячную в десять тысяч рублей уже поступило 2481 заявление.

Он назвал точную цифру: обработаны и направлены для оплаты 1522 пакета документов. "С 10 октября единовременные и ежемесячные выплаты уже пойдут. Продолжаем обрабатывать заявления. В следующие месяцы ежемесячная выплата будет поступать не позднее 10 числа", - заверил Ершов.

Деньги может получать сам мобилизованный или близкий родственник по заявлению.

Кроме того, область продолжает обеспечивать мобилизованных необходимым. По словам Александра Ершова, куплено 2600 ковриков, 1950 сухпайков, 2600 спальных мешков.

За семьями мобилизованных закрепили соцработников. Губернатор Олег Кувшинников поручил в осенние каникулы организовать в лагерях отдых детей, чьи родители призваны по частичной мобилизации или контракту.

Некоторые районы ввели или готовятся ввести новые льготы для семей мобилизованных.