В Вологде начался суд над противницей вакцинации, распылившей дихлофос в Законодательном Собрании области

В Вологодской области начался суд над череповчанкой. Елена Воеводина распылила дихлофос в здании Законодательного собрания. Ей вменили части 1 и 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия к представителя власти). По первой части статьи 318 череповчанке грозит до 5 лет колонии, по второй - до 10. Сайт КП рассказывал, что противостояние ходоков - противников вакцинации, пришедших к депутатам, и охраны перешло в заламывание рук и распыление дихлофоса.

Инцидент произошел 25 ноября 2021 года: череповчанка вместе с группой товарищей пришла в Законодательное собрание Вологодской области, чтобы подать документы о недопустимости принятия федерального закона по применению QR-кода на ж/д транспорте и в местах общего пользования.

Заседание по этому делу началось 10 октября в Вологодском городском суде.