В Вологде будут судить мужчину, дискредитировавшего Вооруженные силы РФ

В Вологде перед судом предстанет обвиняемый в распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Вологодской области.

В Вологде завершено расследование уголовного дела в отношении 61-летнего жителя Вологды. Он обвиняется в публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

Как сообщалось ранее, в период с марта по июнь текущего года на своей странице в социальной сети 61-летний местный житель опубликовал записи, содержащие заведомо ложную информацию о Вооруженных силах Российской Федерации. Противоправная деятельность фигуранта была выявлена сотрудниками УФСБ России по Вологодской области, во взаимодействии с которыми он был в последующем задержан следствием СК в порядке ст. ст. 91-92 УПК РФ и заключен под стражу.

Уголовное дело будет передано в суд для рассмотрения по существу.