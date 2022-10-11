В Вологодской области установились солнечны дни

В Вологодской области пришло двухдневное бабье лето. Наверно, так можно назвать эту солнечную передышку. В понедельник и вторник дождей на территории не ожидается. При этом ночами могут быть небольшие заморозки – до -1°C. По утрам – туман. Днем воздух прогреется до +11°C. Об этом сообщает ИА «Вологда Регион» со ссылкой на Вологодский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Со среды, 12 октября, и до конца недели погода на Вологодчине станет менее устойчивой. Будет облачная с прояснениями погода, местами дожди. А вот с воскресенья начнется еще большее похолодание.