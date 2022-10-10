Вологжанам рассказали о мобилизации медиков

Начальник областного департамента здравоохранения Алексей Плотников рассказал, что вологодские медики могут быть мобилизованы на службу по своей военно-учетной специальности. Однако медики, без которых вологжане не смогут получить необходимого лечения, подлежат бронированию. Списки составляются до объявления мобилизации.

Алексей Плотников отметил, что все медорганизации Вологодчины являются критически важными с точки зрения жизнеобеспечения общества в любой период. Некоторые врачи-вологжане уже отправились на Украину в качестве добровольцев по контракту.