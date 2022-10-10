Мобилизованные вологжане смогут вернуться на работу на прежних условиях

В Вологодской области мобилизованные вернутся на работу на прежних условиях. Такая информация поступила из регионального департамента труда и занятости.

Для приостановки трудового договора работник, даже если он на испытательном сроке, должен предоставить работодателю повестку из военкомата или ее копию. Службу по мобилизации планируют засчитывать в стаж. Повестка приостановит трудовой договор даже если сотрудник попал под сокращение.

Работодатель сможет расторгнуть трудовой договор, если сотрудник не выйдет на работу через 3 месяца после окончания службы. На вопросы по поводу трудовых прав мобилизованных вологжан могут проконсультировать по номерам «122» и +7 921 686-59-49.