В Вологодской области разыскивают тех, кто не получил повестки

В Вологодской области организован розыск граждан, которые не получили повестки. Об этом заявил исполняющий обязанности председателя правительства Вологодской области Эдуард Зайнак. Работа, по его словам, идет по всей области. Граждане, по разным причинам не получившие повестки, должны быть найдены.

Частичная мобилизация в Вологодской области продолжается с 21 сентября в связи с указом Президента. По словам Эдуарда Зайнака, в области работает 1 областная и 28 муниципальных призывных комиссий. 6400 жителей региона оповещены, также организован розыск не оповещенных граждан, которые по различным причинам не явились в военкомат.

В учебки отправлено 97% граждан. Они были в запасе, но подлежат призыву по мобилизации. Нужное количество рядовых и сержантов в области набрано. Призыв офицеров продолжается.