У вологодского губернатора появился советник на общественных началах

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У вологодского губернатора появился советник с хорошим образованием. Директор по развитию Бизнес-системы «Северстали» Дмитрий Горбачев стал советником Губернатора Вологодской области на общественных началах. Об этом Олег Кувшинников сообщил 10 октября на оперативном совещании в Правительстве региона.

Его функции губернатор определил так: «Советник Губернатора будет заниматься вопросами взаимодействия Вологодской области и федеральных органов власти, крупных корпораций, представлять наши интересы в Москве..."

По словам губернатора, региону необходимы опытные руководители, которые будут не только привлекать ресурсы в регион, но и оказывать "максимально инновационное влияние по связям с федеральными органами власти для развития Вологодчины".

Олег Кувшинников вручил Дмитрию Горбачеву удостоверение.

Дмитрий Горбачев с отличием окончил Санкт-Петербургский государственный политехнический университет по специальности «Менеджмент организации управления» и прошел обучение в Стокгольмской школе экономики.

В компании «Северсталь» Дмитрий Горбачев прошел путь от оператора поста управления производства холоднокатанного листа до заместителя директора по экспертной работе производства плоского проката. С 2017 года является директором по развитию Бизнес-системы «Северсталь» дивизиона «Северсталь Российская сталь».